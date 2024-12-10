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Asgari ücret görüşmeleri öncesi Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

10.12.2024 - 15:42 |
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

"SOSYAL DİYALOGLA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HERHANGİ BİR SORUN OLMADI"

Bakan Işıkhan, sosyal dayanışma mekanizmasının altını çizdi: "Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik. Çok başarılı sonuçlar aldık. Hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim."

 

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