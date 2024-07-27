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Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre Artvin Borçka'dan da hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27.07.2024 - 09:06 |
Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre Artvin Borçka'dan da hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 08.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti Gürcistan olarak açıklanan deprem Artvin Borçka'dan da hissedildi. Artvin Borçka'nın 117 kilometre yakınında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

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