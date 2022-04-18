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Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapatıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar araç trafiğini ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü.

18.04.2022 - 00:32 | | İHA
Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapatıldı

Olay, saat 22.00 sıralarında Artvin’in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü. Kayaların yeniden düşme tehlikesine karşı, ekipler araç trafiğini tek şeritten verirken karayolları karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

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