Artvin Ardanuç’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

11.12.2025 - 23:52

Kaynak: ARTVİN (İHA)

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karlı köyü yolunda Cem K. yönetimindeki 16 U 3946 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Cem K. ile Seda K., Oğuzhan K. ve Başak G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ardanuç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

