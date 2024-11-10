Arnavutköy'de trafik magandaları araçlarla kavga etti

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başladı. Yol inatlaşması bir süre sonra yerini tartışma ve saldırıya bıraktı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istedi. Yoluna devam etmek isteyen servis minibüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmak istese de başaramadı. Otomobil sürücüsü defalarca kez önüne manevra yaptığı minibüsü durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarptı. O anlar servisin araç kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.