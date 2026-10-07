Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArnavutköy'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

07.10.2026 - 10:18Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Arnavutköy'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy’de restoranda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdül Ezel Paşa Caddesi’nde çıktı. Restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Bu sırada yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Arnavutköyde restoranda çıkan yangın söndürüldü

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle restoranda hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
#Gündem

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

Evliya Çelebi’nin kitabında bile geçiyor! Nasıl oluştuğunu bilen yok Yeraltı cennetine iple indiler
#Gündem

Evliya Çelebi’nin kitabında bile geçiyor! Nasıl oluştuğunu bilen yok Yeraltı cennetine iple indiler

Nüfusunun 3 katı misafir ağırladılar! Köy halkı el ele verdi, 5 bin kişiye sofra kurdu: Edremit’te imece destanı!
#Gündem

Nüfusunun 3 katı misafir ağırladılar! Köy halkı el ele verdi, 5 bin kişiye sofra kurdu: Edremit’te imece destanı!