Arnavutköy'de 2 milyon liralık gasp

Olay bugün 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Şentürk, daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Yeter ve Gören, 81 ACB 914 plakalı otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Şentürk ile buluştu.

Şentürk'ün kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.