GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu
ABONE OL

Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Dışarda arkadaşlarıyla gezen kızını bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babaya ceza yağdı. Erzurum'da 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan E.S.Ş. (38), toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.10.2023 - 11:53 | | Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)
Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Kan donduran olay, 1 Ekim 2021'de Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; E.S.Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı.

Tartıştığı babasını boğarak öldürdü, mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Telefonumda şarj yoktu ambulansı arayamadım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTartıştığı babasını boğarak öldürdü, mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Telefonumda şarj yoktu ambulansı arayamadımHaberi Görüntüle

112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı. D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı.

Liseli kıza 'MİT'e alacağız' yalanıyla istismar davasında yeni gelişme! Tanık albay ve sanıklar ifadesi ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLiseli kıza 'MİT'e alacağız' yalanıyla istismar davasında yeni gelişme! Tanık albay ve sanıklar ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde iğrenç istismar! Cezası belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde iğrenç istismar! Cezası belli olduHaberi Görüntüle

'SİZ DE GÜNAHIMA GİRMEYİN'

Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı. E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

​Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Yeni rekor tahmini geldi, son alım fırsatı açıklandı

Altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Yeni rekor tahmini geldi, son alım fırsatı açıklandı

Kar yağışı için gün belli oldu! Ekimde fena bastıracak, Meteoroloji son dakika uyardı, işte il il hava durumu raporu

Kar yağışı için gün belli oldu! Ekimde fena bastıracak, Meteoroloji son dakika uyardı, işte il il hava durumu raporu

Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu