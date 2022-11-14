Arkadaşını otel balkonundan atıp, öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İngiliz kadına tahliye

İngiltere'den Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele tatil için arkadaşı İngiliz Mary Meyers Kayley ile gelen Pegram Reece, 12 Mart'ta otelin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktul ile arkadaşı Kayley'in olaydan önce odada tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kayley, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede Reece'in kanında kokain tespit edildi.

TUTUKLU SANIK İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, maktul ile şüphelinin 11 Mart'ta tatil yapmak için Side'ye geldikleri belirtilerek, İngiliz uyruklu Pegram Reece'nin saat 03.00 sıralarında görevli güvenlik görevlisince otel odasının balkon kısmının alt kısmında yüz üstü yatar ve hareketsiz halde bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, kıskançlık nedeniyle maktul ile tartışan şüphelinin, aldığı alkolün etkisi ile Pegram Reece'in kıyafetlerini otel odasının balkonundan attığı, ardından bir şekilde etkisiz hale getirmek için maktulü balkondan atıp, ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'kasten öldürme' suçunu işlendiğini belirten savcı, ömür boyu hapis cezası talep etti.

Davanın ikinci duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren Mary Meyers Kayley, "İlaçlar kullanıyorum. Psikolojik rahatsızlığımın olduğunu düşünüyorum. İngiltere'den raporum var; psikolojik sorunlarımın olduğu yazılı. Tahliye edilmemi talep ediyorum" dedi.

'BİR KİŞİ, ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ İLE AYNI YERDE DURMAZ'

Sanık avukatı Murat Göl de müvekkilinin mart ayından beri tutuklu olduğunu belirterek, "Bir kişi, öldürdüğü kişi ile aynı yerde durmaz. Suçu işler işlemez olay yerinden kaçar. Oysa müvekkilim kaçmayıp, otel odasında uyumuştur. Yine ölen şahıs da otopsi raporundan elde edildiğine göre 2,48 promil alkollü olup, ayrıca kanında ölmeden önce kokain ve prozac kullandığı sabittir. Bu 3 maddenin kullanılması, hele ki birlikte kullanılması durumunda kişide halüsinasyon görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumda kişiler intihar etmeye meyilli duruma gelirler. Yine müvekkilim kendisinden katbekat ağırlıkta olan ölen şahsı kaldırıp, balkon demirinden aşağıya doğru atması mümkün değildir" diye konuştu.

'VÜCUDUN AĞIRLIK NOKTASI BAŞ VE VÜCUDUN ÜST KISMIDIR'

Göl, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan olayın atmadan mı düşmeden mi kaynaklandığı konusunda raporun gelmediğini de belirterek, "Olayda ölen Pegram Reece'i, velev ki atmış olduğu düşünülse dahi fizik kurallarına göre atılan şahıs ayaklarının üzerine düşmesi mümkün değildir. Zira vücudun ağırlık noktası, baş ve vücudun üst kısmıdır. Dolayısıyla baş durumuna göre düşmesi gerekirdi. Oysa ölen şahıs ayaklarının üzerine düşmüştür" diyerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığı 'Manavgat ilçesinin dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınarak' tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.