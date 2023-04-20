Ä°stanbullularÄ±n Ramazan BayramÄ± tatili Ã¶ncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boÅŸ kaldÄ±. Arefe gÃ¼nÃ¼ Ä°BBâ€™nin trafik haritasÄ±na gÃ¶re saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda yoÄŸunluk yÃ¼zde 8 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Anadolu YakasÄ±'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde trafiÄŸin oldukÃ§a akÄ±cÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.