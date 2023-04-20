Arefe günü yollar boÅŸ kaldÄ±! Trafik yoÄŸunluÄŸu yüzde 8'e düÅŸtü
Ä°stanbul'da Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesi arefe gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde yollar boÅŸ kaldÄ±. Ä°BBâ€™nin trafik haritasÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 8 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â Â
20.04.2023 - 10:03 | | Murat SOLAK-Muharrem Ã‡AM / Ä°STANBUL, (DHA)
Ä°stanbullularÄ±n Ramazan BayramÄ± tatili Ã¶ncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boÅŸ kaldÄ±. Arefe gÃ¼nÃ¼ Ä°BBâ€™nin trafik haritasÄ±na gÃ¶re saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda yoÄŸunluk yÃ¼zde 8 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Anadolu YakasÄ±'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde trafiÄŸin oldukÃ§a akÄ±cÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.