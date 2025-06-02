Arefe günü namazı nasıl kılınır? Arefe günü kılınacak namaz hangisidir? İşte Kurban Bayramı Arefe'sinde yapılacak ibadetler
Arefe günü namazı nasıl kılınır, hangisidir, kaç rekat? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Mübarek Ramazan ayının bitimini haber veren arefe gününde bol bol İhlas suresi okunmalı. Hz. Muhammed, arefe günü ile ilgili şöyle buyurdu: 'Günlerin en faziletlesi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir (Hac da iken). Peki, arefe gününde hangi namaz kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?
Arefe günü namazı nasıl kılınır, hangisidir, kaç rekat? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor. Müslümanlar, arefe günü bolca dua edecek. Günlerin en fazileetlisi arefe günüdür hadisi gereğince Ramazan bayramı arefe gününde bolca dua edip namaz kılacak olan vatandaşlara arefe günü namazını merak ediyor. Peki arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi vakitler arasında kılınır? İşte yanıtı...
AREFE GÜNÜ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz tövbe namazıdır. Tövbe namazı ise 2 rekattan oluşur. Arefe gününde tövbe namazı, öğle vakti ile ikindi vakti arasında kılınmalıdır.
AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR
Tövbe Namazı: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda
göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı)
öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.
AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. REKAT
-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz
-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
-Sübhaneke'yi okuruz
-Euzü-besmele çekeriz
-Fatiha Suresini okuruz
-Kur'an'dan bir sure okuruz
-Rüku'ya gideriz
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. REKAT
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
-Besmele çekeriz
-Fatiha Suresini okuruz
-Kur'an'dan bir sure okuruz
-Rüku'ya gideriz
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.
"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."
Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:
"Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."
KURBAN VE HAC İLE İLGİLİ AYETLER
- Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızâsı için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız, o zaman maddî durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban, yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlığı bulunduğu için vaktinden önce tıraş olma zorunda kalanlar ise fidye olarak ya oruç tutsun ya sadaka versin veya kurban kessin. Emniyet ve genişlik içinde olduğunuzda, içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa, maddî durumuna uygun bir kurban kessin. Kurban kesemeyenler ise üçü hacda, yedisi de hacdan döndükten sonra olmak üzere tam on gün oruç tutsunlar. Bu hüküm, Mescid-i Harâm civârında oturmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah’ın cezası pek şiddetlidir. Bakara / 196. Ayet
- Ey iman edenler! Allah’ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe’ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm’ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. Mâide / 2. Ayet
- Ey iman edenler! İhramlı iken av hayvanlarını öldürmeyin. İçinizde kim bu halde iken kasten bir hayvanı öldürürse, yaptığı işin vebâlini tatması için verilecek ceza şudur: Ya içinizden iki âdil kimsenin kararıyla öldürdüğü ava eş değerdeki bir hayvanı Kâbe’ye ulaştırarak kurban etmek veya kefâret olarak fakirleri doyurmak yahut ona denk gelecek şekilde oruç tutmaktır. Bu konuda geçmişte yapılan hataları Allah affetmiştir. Fakat kim tekrar o günahı işlerse, Allah bunun intikamını ondan alır. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelendir, intikam alandır. Mâide / 95. Ayet
- Unutmayın ki, o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Sizden Allah’a ulaşacak olan tek şey takvânızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki, sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah’ın büyüklüğünü ilan edesiniz! Rasûlüm! Artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele! Hac / 37. Ayet