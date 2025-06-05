Arefe günü (bugün ) resmi tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili milyonlarca öğrencinin sorgulamaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci, 2025 Kurban Bayramı tatilinde 4,5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?Arefe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili milyonlarca öğrencinin sorgulamaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci, 2025 Kurban Bayramı tatilinde 4,5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü, okullar yarım gün olacak. Arefe günleri kamu kurumlarında ve okullarda genellikle öğle saatine kadar mesai yapılmakta, öğleden sonra ise idari izin uygulanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler için 5 Haziran Perşembe günü yarım gün tatil olacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü, tüm gün resmi tatil sayılmıyor. Öğleden sonrası kamu çalışanları için resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle, birçok devlet dairesi, banka ve okul gibi kurumlar öğle saatinden sonra hizmet vermemektedir. Özel sektör ise şirket politikalarına göre tam gün ya da yarım gün çalışabilir.