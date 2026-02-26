Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü ilimiz genelinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idare izinli sayılacağı bildirildi.

Tatil kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, “Sevgili öğrencilerimiz, bu süreyi hem dinlenerek hem de sağlığınıza dikkat ederek geçirmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel ve huzurlu bir kar tatili diliyorum” ifadesine yer verdi.