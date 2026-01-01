Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı öngörülmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesabından öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler hava koşulları sebebiyle yarın bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun" dedi.