Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kars’tan Ardahan’a giden sürücü Taşkın Özdemir, "Kars’tan Ardahan’a doğru geçiyoruz. Kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz ve sağlıklı bir şekilde ulaşırız" dedi.