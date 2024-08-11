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Ardahan'da Bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" başladı.

11.08.2024 - 08:32 | | İHA
Ardahan'da Bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan Köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

"Bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan kelebekler, havanın kararması ile birlikte tarihi Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısına geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, adeta ölüme uçtu.

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Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor. Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, yoldan geçen vatandaşlar onların uçuşlarını izledi. Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

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