Arap medyası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yazdı! Türk dizileri, CIA ve FBI ayrıntısına yer verildi

Tarihi seçimleri özel yayınlarla takip eden ve ardından ilan edilen yeni kabineye dair çok sayıda analiz yayımlayan uluslararası medyanın Türkiye ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Alman Deutsche Welle 'Türkiye'den NATO müttefiklerine İsveç mesajı' başlığını atarken, Arab News 'Erdoğan: Türkiye, Türk karşıtı protestolar kesilmezse İsveç'in NATO teşebbüsünün arkasında durmayacak' başlığını seçti.

Rus TASS haber ajansı 'Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına yeniden seçilirken, Yunanistan'a karşı politikasını değiştirmeyecek' derken, bir diğer Rus yayın kuruluşu Russia Today 'En üst seviye gerilim kulvarı: NATO ülkeleri topyekun savunma için yeni planlar geliştiriyor' başlığıyla sunduğu haberde Rusya'ya karşı hayata geçirilecek söz konusu planlara Türkiye ve İspanya'nın itiraz ettiğini savundu.

Yunan Kathimerini gazetesi ise ittifakın savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısında yaşananları 'NATO Zirvesi Türkiye yüzünden başarısız' başlığıyla okurlarına aktardı. Gazete, muhtemel bir Rusya saldırısına karşı hazırlanan planların Türkiye tarafından engellendiğini ileri sürdü ve Ankara'nın Güney Kıbrıs'a yönelik itirazlarının toplantının gidişatını belirlediğini yazdı.

CNN Yunanistan, bir adım daha ileri giderek 'NATO toplantısında Türkiye'den yeni şantaj' gibi skandal bir başlık attı, haberin ilk cümlesinde Ankara'nın ittifakın savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantıyı bir 'doğu çarşısı'na çevirmeyi denediği yorumu yapıldı.

'TÜRKİYE'NİN SIR KÜPÜ...'

Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Şarkul Avsat ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın portresini 'Geleceği olmayan bir astsubaydan, husumetli ülkelere açılım diplomasisinin liderliğine: 'Türkiye'nin sır küpü' Hakan Fidan' başlığıyla sundu.

"Bir Türk kaynak, ilk izlenimlerin aksine Türkiye’nin Fidan'ın diplomasi döneminde dışişleri bakanını istihbarattan, savunma bakanının ordudan ve içişleri bakanını devlet idaresinden geldiği İngiliz sistemine yakın yeni bir politika benimseneceğinden söz etti" diyen gazete, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Birçok kişi Fidan'ın 'çeşitli bağlantılara ve bilgilere sahip olduğu' ve bunları nasıl değerlendireceğini iyi bildiği için görevinde başarılı olmasını bekliyor. Tüm bunlara Fidan’ın Türk siyasetindeki yeni düzene göre yeniden 'komşularla sıfır sorun' politikasına doğru yönelimin olduğu son iki yıldır dış politikada oynadığı büyük rol ekleniyor. Fidan, Türk hükümetinin Suriye ve Mısır gibi husumetli olduğu ülkelerle ve İran gibi ilişkilerine ‘rekabetin’ damgasını vurduğu bazı ülkelerle ‘temas noktası’ konumundaydı."

ÖZELLİKLE TARİHİ DİZİLER

Şam yönetimiyle yeni bir sayfa açan Ankara'nın hamlesinin arkasında Hakan Fidan'ın olduğunu kaydeden Şarkul Avsat, özellikle Lübnan'da yürütülen müzakerelere vurgu yaptı. Eski Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abbas İbrahim'in yorumlarına yer verilen analizde, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türk dizilerini çok sevdiği yazıldı:

"Siyaset dışında Türk filmlerini ve dizilerini çok seven Fidan'ın 'sanatseven' yanından da söz edilir ve Fidan’ın sevdiği dizilerin neredeyse hiçbirini kaçırmadığı söylenir... Türk yapımları için yazılmış senaryolara, özellikle de tarihi dizilere ilgi duyduğunu belirtiyor. Fidan’la çalışan bir Türk yetkili Fidan hakkında, çok kitap okuduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatleri sırasında en çok kitap okuyan kişilerin başında geldiğini söyledi... Adını açıklanmasını istemeyen yetkili, Fidan'ın ‘teknolojiye çok meraklı ve MİT’te yüksek teknolojinin kullanılmasında büyük emeği olduğunu' belirtti."

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın olağanüstü bir özgeçmişe sahip olduğunu bildiren Şarkul Avsat, şu ifadelere yer verdi:

"Hakan Fidan, oldukça etkileyici bir özgeçmişe sahip. Çalışma hayatı dışında çok az bilgi yer alıyor. Sakin bir karakter. Türk halkı, dışişleri bakanlığı devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşma dışında daha önce sesini duymamıştı. Buna karşın biyografisine bakıldığında hayatında muazzam bir ivme yakaladığı hemen göze çarpıyor. Fidan, 15 yıl boyunca orduda astsubay olarak görev yaptı. Ancak orduda ne kadar kalırsa kalsın üst rütbeye yükselemeyecek ‘mütedeyyin bir delikanlı’ olarak parlak bir geleceğe sahip olabileceği için askerlik hayatını astsubaylık rütbesinde bitirdi."

Türk istihbaratındaki değişimi anlatan Londra merkezli Suudi gazetesi, analizini şu cümleyle bitirdi:

"Fidan da Türk istihbaratının sıcak noktalardaki varlığını artırmak ve Türkiye'nin Ortadoğu, Rusya, Kafkasya, Asya ve Afrika'dan ABD, Avrupa ve İsrail'e kadar büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için ABD'deki FBI ve CIA benzeri istihbaratı biri iç diğeri dış olmak üzere ikiye ayırmaya çalıştı."