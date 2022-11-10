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Aranan terör örgütü MLKP şüphelisi, Edirne'de yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında terör örgütü MLKP şüphelisi N.Ç.K., yakalanarak gözaltına alındı.

10.11.2022 - 11:27 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
Aranan terör örgütü MLKP şüphelisi, Edirne'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında, MLKP silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçlarından aranan N.Ç.K.yi yakalayarak gözaltına aldı. N.Ç.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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