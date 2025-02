Arama kurtarmaya gönüllü katılan öğretmen: Enkaz altında kızım bile aklıma gelmedi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2 Şubat 2004 meydana gelen Zümrüt Apartmanı faciasında yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak için gönüllü olarak arama çalışmalarına katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Cem Canbaz, 2 yıl önce de tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketine kayıtsız kalamadı. 11 ili doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılan Konya Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü (KONDAK) profesyoneli Canbaz, felaketin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Son olarak Konya'da 24 Ocak'ta 4 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Cem Canbaz, 6 Şubat'ta Hatay'da görev aldığını söyledi.

'BÜTÜN ŞEHİR YIKILMIŞTI, ÇOK KÖTÜYDÜ'

Öztekinler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Cem Canbaz, "Enkaz alanlarında bir insanı canlı çıkartmanın mutluluğu tarif edilemez bir duygu, tabii cenazeler olduğu zamanda bizi çok kötü etkiliyor. Enkaz çalışmalarında belki o kadar fazla etkilenmiyoruz. Onu kaldırabiliyoruz ama sonrasında tabii çok fazla üzüyor. 6 Şubat çok zordu. Konya'dan hemen aynı gece yola çıktık. Bütün şehir yıkılmıştı, çok kötüydü. Hangi enkazda nasıl çalışacağımızı bilemedik. Bütün enkazlardan ses geliyordu. Reyhanlılı iki tane çiftçi kardeşimiz ekipman ile gelmişler. Orada Bilal ve annesini kurtardık. Hatta teyzemizin saçları kolonlara sıkıştığı için saçlarını keserek kurtarmak zorunda kalmıştık" dedi.

'DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAYALIM'

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Canbaz, "Dünya tarihinin en büyük felaketi Kahramanmaraş depremidir, Hatay'dadır. 7 Şubat'ta Hatay'ı unutmayalım. Deprem gerçeğini unutmayalım. Depremzede kardeşlerimizle lütfen ilgilenelim, hiç unutmayalım. Yüce devletimiz her zaman herkesin ve her şeyin yanında. Ama bizler de vatandaş olarak, iş adamları, sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler ve bireysel olarak da hepimiz her şeyi yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar. Damlaya damlaya göl olur. Türk milleti bir araya geldiğinde okyanus olur. Bunu depremde gördük. 25 Ocak'ta da Taşoluk Apartmanı'nı unutmayalım. Orada Halit, Muhammet ve en sonunda Ahmet'i canlı çıkarttık. Buradan ders çıkarmamız lazım. Millet olarak daha duyarlı olmamız lazım. Uyarıları dinlememiz lazım" diye konuştu.

'ENKAZIN İÇİ BİR CEHENNEM'

Cem Canbaz, "Birçok kez üstümüze enkaz yıkıldı. Diri diri mezara giriyorsunuz. Arama kurtarma işinde bizler, kendi hayatını hiçe sayan, kendi hayatını hiç önemsemeyen, fakat zor durumda kalan bütün canlılara yardım eden kişileriz. 10 yaşında kızım, Nehir Berracan var. Enkaz içerisindeyken 10 salise bile aklıma gelmedi. Çünkü orada başka Nehirler kurtarılmayı bekliyordu. Anneler, çocuklar, babalar, dedeler, neneler. Anneler, babalar evlatsız, evlatlar annesiz, babasız kaldılar. Enkazın içi bir cehennem. Depremdeki binaların tamamı fizik kurallarına aykırı yıkılmıştı. Kolon ve kiriş yaşam koridoru oluşturması gerekirken birbirine yapışmış durumdaydı. Enkazın içi bir cehennem ama birini canlı çıkarırsak cennete dönüyor. Cenazeyle çıkarsak cehennemi orada yaşıyoruz" dedi. (DHA)