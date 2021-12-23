GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAraç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ölü, 6 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Araç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ölü, 6 yaralı
ABONE OL

Araç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

23.12.2021 - 09:31 |
Araç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde Yapraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki 48 SJ 029 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araç uçuruma yuvarlandı; 1i bebek, 2 ölü, 6 yaralı

Kazada, hurdaya dönen araçtan fırlayan 1 aylık Miva Nisa Ekinci ile Elifnaz Köroğlu (25) hayatını kaybetti, sürücü Akgün ile Azra Ebrar Köroğlu (1) Aleyna Köroğlu (5) Medine Köroğlu (38) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kundağındaki Miva Nisa bebek ile Elifnaz Köroğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

GÜNCEL HABERLER

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

Merkez Bankası 23 Aralık dolar ve euro kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası 23 Aralık dolar ve euro kur seviyesini açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Sıradaki Haber
23 aralık 2021 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları: Bugün gram altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram kaç TL?

23 aralık 2021 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları: Bugün gram altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram kaç TL?

Sıradaki Haber
Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Sıradaki Haber
Maaşlarla ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor resmen değişti...

Maaşlarla ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor resmen değişti...

Sıradaki Haber