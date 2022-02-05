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Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Pendik’te bir ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından kurtarıldı.

05.02.2022 - 10:14 | | İHA
Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Pendik’in Kaynarca Mahallesi'nde vatandaşlar, ticari bir aracın motor kısmında bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi olduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Birimi ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

 

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