Arabası olanlar dikkat! Kasko ile ilgili flaş uyarı

Bursa'da resmi bir kurumda çalışan Güven Deniz, 2 yıl önce kendine sıfır bir araç aldı. Aracına ise kasko yaptırdı. 2,5 ay önce ise seyir halinde aracıyla kaldırımdan uçarak köprünün ayağına çarptı, bu anları da araç kamerasıyla saniye saniye çekti. Kazanın ardından tüm evraklarını hazırlayan Deniz, aracını servise götürdü. İlk hasar raporunda fiyat yüksek çıkınca, sigorta şirketi aracı tamir etme ya da perte ayırma konusunda karar veremedi.

2 ayı aşkın sürenin geçmesinin ardından sigorta şirketi otomobilin tamirine karar verdi. Ancak yetkili servis daha önce verdikleri rakamın güncellendiğini ve fiyatın değiştiğini ifade etti.









Güven Deniz, sigorta şirketinden bir onay çıkmadığı için aracının 71 gündür serviste onarılmasını bekliyor. Yasal olarak 45 günde karar verilmesi gerektiğini kaydeden Deniz, isyan etti. Kasko firmasını her aradığında "Talebiniz alınmıştır" cevabının verildiğini iletti. 71 gündür her gün arayıp bir sonuç alamayan mağdur vatandaş, ne yapacağını şaşırdı. Aracı yapılmadığı için günlüğü 700 lira ücret ödeyerek araç kiralayan vatandaşın masrafları her geçen gün artıyor.

Sigorta şirketinin mağduru olduğunu ve ekspertiz de dahil tüm evrakların hazır olduğunu belirten Güven Deniz, "2,5 ay önce aracımla kaza yaptım. Kaza anı görüntüsü var. Aracım kaskolu ama 71 gündür serviste bekliyor. Kasko şirketinden bir sonuç çıkmadığı için yapılmıyor. Ben raporlarımı tamamladım. Her şeyim tam prosedüre göre hazır.

Böyle durumlarda en geç 45 günde bir sonuca varılması gerekiyor. Ama hala bir sonuç yok, mağdur oldum. Aracım olmadığı için günlük 700 liraya araç kiralıyorum. Ben çıkacak sonuca razıyım ama kasko şirketinden bir sonuç çıkmıyor. Her gün arıyorum, 'Talebiniz alındı' diyorlar ama bir sonuç yok. Ben bir an önce aracıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.