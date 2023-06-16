Araba ticaretinde 'change' kabusu! Sahtekarların şasi numarası oyunu ortaya çıktı

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Otomobil kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "fren" operasyonunda yurt dışından getirilen 115 araç ‘change' yapılmak üzere piyasaya sürülmeden yakalandı. Daha önce de hurca araçlar ve depremde pert olmuş araçlar için uygulanan yöntem, araba almak isteyen vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Uzmanlar, ikinci el araç sektöründe yaşanan en büyük mağduriyetlerden birisi olan 'change' ile ilgili alınan araçların ekspertiz aracılığı ile kontrollerinin tam yapılması uyarısında bulundu. Konuyla ilgili gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN NE YAPMALI?

Araçların motor şasi numaralarının yurt dışından getirilen aynı marka model olanlara yazılması yani kamuoyunda bilinen adıyla ‘change’ sisteminin ciddi bir suç olduğunu söyleyen İMAS Başkanı Ertemel, “Bu yöntem genelde aranan ya da üzerinde haciz bulunan arabaların yakalanmaması amaçlı kullanıldığından da ayrı bir suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda yapması gereken ilk aşamada; otomobil alışverişlerini yetki belgesi sahibi güvenilir ikinci el otomobil satıcıları vasıtasıyla gerçekleştirmeleridir. Bu vatandaşlarımızı change araç tuzaklardan koruyacağı gibi, satış işlemleri süreci ve satış sonrası garanti noktasında da güvenli alışveriş ortamı sağlayacaktır” dedi.

İMAS Başkanı Ertemel, vatandaşların araçları almadan önce tramer sorgusunda çıkan şasi bilgisindeki uyumluluğu ve kaza tutar bilgilerini kontrol etmesi gerektiğin ifade ederek, “Bir diğer tavsiyemiz ise vatandaşlarımızın mutlak suretle alacakları otomobili TSE onaylı ve referansı iyi olan ekspertiz merkezlerinde kontrol ettirmeleri olacaktır. Otomobil markasına ait orijinal yazılım kullanılan eksper merkezlerinde sadece motor şasi numarası kontrolü değil, kilometre doğruluk bilgisi ve mekanik hata bilgileri de doğru okunmaktadır. Ayrıca değişen/boya bilgisi ve mekanik/elektronik de kontrol edildiğinden, sonradan yaşanacak tüm mağduriyetlerin önüne geçilecektir” ifadelerini kullandı.

"TSE BELGELİ EKSPERTİZ ZORUNLUDUR”

“Bu noktada önemli bir hatırlatmada fayda görmekteyiz; yetki belgesi sahibi ikinci el otomobil satıcılarından alınan araçlarda TSE belgeli ekspertiz zorunludur” diyen Ertemel, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın bu noktada hassasiyet göstermesi oldukça yararlı olacaktır. Son olarak change araç için internet ortamından aracın vergi dairesi üzerinde kayıtlı olan motor şasi numarası ve yine internet ortamında yapılacak muayene/km sorgularında çıkan şase-motor numaraları kontrol edilmelidir. Tüm bunlarla birlikte sigorta şirketlerinden yapılacak sorgulamalar ve aracın bakım geçmişlerinden de uyumluluk kontrol edilebilir. Tüm bunlara rağmen vatandaşlarımız bu durumla karşılaştığında, hiç vakit kaybetmeden adli yollara başvurarak durumu bildirmesi ve sahip olduğu bilgilerin tamamını paylaşması oldukça önemlidir.”