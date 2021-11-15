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Araba kullanan herkesi kapsıyor! Emniyet kemeri ile ilgili flaş açıklama

Emniyet kemeri ile ilgili flaş açıklama! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgını döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığının ciddi oranda azaldığını bildirdi.

15.11.2021 - 15:19 |
Araba kullanan herkesi kapsıyor! Emniyet kemeri ile ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek söylemeliyim ki pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzde 85'lerden şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat."

Paylaşılan görsellerde emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azalttığı vurgulandı.

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