Ara tatil tarihi! 2025 MEB ara tatil takvimi! Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
İlk ara tatil tarihi için öğrenciler ve veliler sabırsızlıkla bekliyor. 2025 yılı eğitim öğretim döneminde 1. ara tatilin başlamasına az kaldı. İlk ara tatil ne zaman, kaç gün var? Kasım ara tatil (1 haftalık ara tatil) heyecanı devam ediyor. 9 günlük ara tatil döneminin ardından okuldaki sıralarda yerini alacak olan öğrenciler, sömestr tatiline kadar eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan akademik takvim açıklamasına göre, ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, MEB'in takvim bilgilerine göre Kasım ara tatili ne zaman? İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, ayın kaçında başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, ara tatile dair detaylı bilgiler
İlk ara tatil için geri sayım başladı. Ara tatil başlangıç tarihleri ve okulların sömestr tatiline gireceği tarih netlik kazandı. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan 2025-2026 Eğitim Öğretim takvim bilgilerine göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Sömestr tatili ise Ocak ayında gerçekleşecek. Okulların kapanış ve yaz tatilinin başlangıç tarihi ise 26 Haziran olacak. İşte, okullarda ara tatil tarihleri ve detaylı bilgiler...
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.
SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü
2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü