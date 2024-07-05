AÖF yaz okulu kayıtları saat kaçta bitiyor, Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? İşte AÖF yaz okulu kayıt son gün ve saat bilgisi
AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz'da sona erecek. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek olup AÖF yaz okulu için kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları saat kaçta bitiyor?
05.07.2024 - 14:42 |
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları sona eriyor. AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz itibariyle başladı. Peki, AÖF Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor?
AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaz okulu başvurusu 1 Temmuz Pazartesi ve 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıtlar 05 Temmuz 2024 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim akademik takvimine göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.