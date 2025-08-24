Anzer Balı'nda son 50 yılın en verimli hasadı gerçekleşti! Fiyatı 6 bin TL oldu

Haberin Devamı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı, çeşitli endemik bitki türleriyle eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Bal sağımını gerçekleştiren Anzerli üreticiler, sağdıkları ballarını tahlile gönderilmeleri için kooperatiflere teslim etmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anzer Yaylası'na yerleştirilen ballardan alınan numuneler de Anzerli üreticileri sevindirdi. Referans kovanlarına göre bu yıl üretim 3 kat artarak kovan başına ortalama 6,5 kilogram olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra Anzer Balı'nın bu yıl ki satış fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL'den satılan Anzer Balı bu yıl 6 bin TL'den satışa çıktı.

Anzer'de bu yıl son 50 yılın en iyi bal rekoltesinin alındığını ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "2025-2026 yılı Anzer Balı'nın kilogram fiyatı 6 bin TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışına göre Bir kilo balın fiyatı 6 bin, yarım kilosu 3 bin, 250 gramlık balın fiyatı 1500 TL olarak belirlendi. Haziran ayında Anzer Yaylası'nda bir kar yağışı oldu. Karın hemen ardından üreticiler olarak bu yıl bal rekoltesinin çok düşeceğini düşünerek çok üzüldük ama yaylamızın yüksek rakımda olması sebebiyle karın hemen ardından sis ve duman geldi. Bu nedenle buz veya don olmadı. Buz olmamasıyla birlikte ise karın da yağması ile Anzer Yaylası'nda 2025-2026 yılında son 50 yılın en verimli yılı yaşandı" dedi.



"Kovan başına ortalama 6 buçuk kilogram bal üretildi"

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ve ekibinin Anzer Yaylası'nda referans olarak sağımını gerçekleştirdiği kovanları hatırlatan Deniz, bu kovanlardan alınan numunelere göre rekoltenin kovan başına ortalama 6,5 kilogram olduğunu gördüklerini dile getirdi. Deniz "Hacettepe Üniversitesi'nden Aslı Hocamız ve ekibi Anzer Yaylası'na gelerek bazı kovanları numune olarak almaktadır. O kovanlardan alınan ortalamayla 1 kovanın bal üretimi 6 buçuk kilogram olarak belirlendi. Yani Anzer Yaylası'nda ki 1 kovanda bu sezon ortalama 6 buçuk kilogram bal üretildi. Bu nedenle bu yıla son 50 yılın en verimli sezonu diyebiliriz. İnşallah Anzer Balı konusunda bu yıl tüm tüketicilerimize ulaşıp taleplerine karşılık verebileceğiz. Kooperatif olarak her yıl olduğu gibi bu yılda gerçek Anzer Balı'nı üreticilerimize ulaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Coğrafi işaret tescili logosuna dikkat

Tüketicilerin Anzer Balı alırken Coğrafi İşaretli olmasına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Deniz "Anzer Balı'nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu; Anzer Balı'nın Tarım Bakanlığı tarafından Coğrafi İşaretli, mühürlü, etiketli ve sertifikalı olmasıdır. Gerçek Anzer Balı'nın üzerinde Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün vurmuş olduğu ‘Coğrafi İşaret Tescili Logosu' bulunmaktadır. Bu logo gerçek Anzer Balı'nda olmazsa olmaz bir husustur. Yine kapakta kazımalı bir kısım var. Bu kısmı kazıdığımızda seri numarasını yine kapak üzerinde bulunan karekodu okuttuğumuzda açılan siteye giriyoruz ve balımızın gerçek olup olmadığını buradan sorgulayabiliyoruz" diye konuştu.



"Diğer ballardan daha pahalı olduğu için istismar ediliyor"

Anzer Balı'nın pahalı bir bal olmasını fiyat bile bazı kötü niyetli insanların balı taklit ederek insanların sağlıklarıyla oynadığına dikkat çeken Deniz "Maalesef piyasa bazı özel ve şahıs firmalarının Anzer ibaresini kullanarak gerçek olmayan ballar Anzer Balı gibi satılmakta. Bu durum hem vatandaşımızı kandırmakta hem de bizim tüketicimizi mağdur etmekte. Gerçek Anzer Balı Hacettepe Üniversitesi'nde tahlili yapıldıktan sonra üzerine Coğrafi İşaret Tescili logosu vurulmaktadır. Bunun dışındakiler kesinlikle onaydan geçmemiş, gerçek Anzer Balı olmayan ballardır. Bu duruma tüketicilerimizin özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse; Üzerinde Tarım Bakanlığı'nın Coğrafi İşaret Tescili Logosu olmayan balları almasınlar. Anzer Balı'nın fiyatı diğer ballara nazaran daha yüksek olduğundan bunun istismarı da çok olabiliyor. Sonuçta paranın bile sahtesi yapılabiliyor" şeklinde konuştu.