Antalya'nın yeni 'altın'ı: Manavgat altın susamı tescillendi: 25 milyon turiste tanıtılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen susamın, gastronomi turizmine kazandırılması ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Adalya Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, "altın susamlı somon şiş", "susamlı karides pane", "altına bürünmüş karyağdı", "sonbahar ışıltısı çorbası", "ballı susam rüyası", "altın ceketli piliç", "köklerden gelen", "somon fileto ızgara", "Torosların kuzu sırrı" ve "kabak puf" lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, ürünlerin değerini belirlemek amacıyla tespit etme, tanıtma, kullanma, standardını belirleme ve tanımlama gibi süreçler yürüttüklerini belirtti.

Antalya'nın özel bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Şahin, "Coğrafi işaretli ürünlerin Antalya'da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun gayret sarf ediyoruz ve bu süreçte önemli mesafeler kaydettik. Bu eşsiz ürünlerin uluslararası alanda marka olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürel öğelerin unutulmasına müsaade edilmeyeceğini anlatan Şahin, Antalya'nın yılda 25 milyondan fazla misafiri ağırladığını, Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu ve ülkenin ürünlerini vitrinde sergilediklerini kaydetti.

Şahin, büyük bir medeniyetin ve köklü geleneğin çocukları olarak, kültürel değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Programa, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Altın Susam" üreticileri ve turizm temsilcileri katıldı.