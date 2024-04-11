Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

Kemer ilçesi Göynük Mahallesinde bulunan Göynük Kanyonu yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kemer Orman Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan alanın sarp kayalık ve sık ormanlık olması nedeniyle araçlarla çıkılamayan bölgeye ekipler yürüyerek ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarına Kemer Orman şefliği, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT), UMKE ve Kemer Orman Yangın Gönüllüleri ekipleri de destek verdi.

Orman yangını, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ve gönüllülerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

4 TURİST KURTARILDI

Yangın alanında mahsur kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen 4 turist ise AFAD ve KEMKUT ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü. (DHA)