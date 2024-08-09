Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgesine, hava ve kara ekipleri yönlendirildi. İlk etapta 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda yangın işçisi de bölgeye ulaşıp yangına müdahaleye başladı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin hızla olay yerine ulaşıp müdahale ettiği yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.