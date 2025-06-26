Antalya'dan renkli görüntüler... Buzlu meyve kokteyliyle keyif yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte hayvanların serinlemesi için çeşitli önlemler alındı. Parkta barınan 115 türden bin 600 hayvan için buzlu meyve kokteylleri, fıskiye sistemleri ve gölgelik alanlar devreye alındı.

Park çalışanları, sıcaklardan etkilenen hayvanlar için buz kalıpları içerisinde meyve ve sebzelerden oluşan karışımlar hazırlıyor. Bozayı, lemur ve maymunlar, karpuz, muz, elma, portakal ve kiraz gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli keyifle tüketirken bu anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Barınaklara yerleştirilen fıskiyelerle su püskürtülürken, gölgelik alanlar ve hayvanların kendi doğal inleri sayesinde sıcakla başa çıkmaları sağlanıyor. Çamur banyosu yapan hayvanlar hem serinliyor hem de parazitlerden korunuyor.

"YAZ RASYONLARI (KARMA YEM) HAZIRLANDI"

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaz mevsimiyle birlikte hayvanlara özel bakım uygulandığını belirtti. Arsun, "Bazı hayvan türleri sıcaklık nedeniyle ciddi stres yaşayabiliyor. Lemurlar, maymunlar, ayılar ve atlar gibi türlerde bu çok belirgin. Onlar için özel serinletme çalışmaları yürütüyoruz. Yaz aylarına uygun rasyon planı uyguluyoruz. Bol lifli ve sulu meyve-sebzelerle beslenmelerini sağlıyoruz" dedi.

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Fıskiye ve gölgelendirme sistemlerinin yanı sıra bazı türlerde elektrolit dengesini koruyacak sıvılar verildiğini anlatan Arsun, koyun, keçi ve lamalarda kırkım işlemlerine de başlandığını söyledi. Arsun, "Hayvanlar dilediklerinde gölgelik alanlara ya da kışlıklarına çekilebiliyor. Ziyaretçilerimiz de hem bu doğal alanın tadını çıkarıyor hem de hayvanların korunmasına tanıklık ediyor" diye konuştu.