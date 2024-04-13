Antalya'da teleferik faciasında kurtarma operasyonu! Acı haber geldi, işte son durum

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişinin de yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana tahliye ediyor. İşte teleferik kazasında dakika dakika yaşanan gelişmeler...

AFAD BAŞKANI: 128 KİŞİ KURTARILDI, 43 KİŞİNİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

AFAD Başkanı Okay Memiş, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Şu ana kadar asılı kalan kabinlerden 16 kabinde 128 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. 8 kabinde 43 vatandaşımızın tahliye işlemleri devam ediyor. Bu tahliye işlemlerini 4 helikopterle sürdürüyoruz. Kabinlere ulaşıp ip yardımıyla tahliyelerini gerçekleştiriyoruz.

Bugün için rüzgardan kaynaklı uçuşlarda yer yer sorunlar yaşanıyor. İlerleyen süreçte hava kararmadan operasyonumuzu tamamlamayı ümit ediyoruz."

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112 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya’da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

Hat üzerinde kabinlerde saatlAntalya'erce bekleyen vatandaşlar, gece görüşlü helikopterin de kullanıldığı çalışmalarla bulundukları yerden alınarak, 500 metre uzaklıktaki kriz masasının kurulduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına getiriliyor. Vatandaşlar helikopterden indikten sonra alanda hazır bekletilen ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapılıyor.

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AFAD: 87 KİŞİ BAŞARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır." ifadeleri yer aldı.

15 KABİNDEKİ 98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından son durumu paylaştı; Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgeye AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; - 543 arama kurtarma personeli

- 7 helikopter

- 1 askeri kargo uçağı

- 108 araç

- 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.