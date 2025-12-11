Antalya'da kriz yükseliyor: Tarlada 2 lira, pazarda 30 lira!

Haberin Devamı

Körfez Gazetesinden Ertuğrul Gün'ün haberine göre Aksu bölgesinde üretim yapan çiftçiler, ürünlerinin para etmediği için alıcı bulamadığını, birçok üreticinin ise toplama maliyetini bile karşılayamadığı için marulu tarlada bıraktığını söyledi. Hasat edilmeyen ürünlerin koyun ve keçilere yem olarak verildiğini belirten üreticiler, mevcut tablonun artık sürdürülemez hale geldiğini dile getirdi. Çiftçiler, marul fidesinin dahi 2 TL’ye satın alındığını, gübre, ilaç, işçilik ve yakıt maliyetleri hesaplandığında ürünün 2 TL’ye satılmasının “zararın ötesinde bir çöküş” olduğunu ifade etti.

ANTALYALI ÇİFTÇİ BATIYOR

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, fiyatların geçen yıla göre yüzde 60 gerilediğini belirterek, yaşanan durumu “büyük bir tarımsal kriz” olarak nitelendirdi. Akcan, “Antalyalı çiftçi batıyor. Üretimin kalbinde çok ciddi bir çöküş var. Bunun artık görülmesi gerekiyor. Çiftçi toprağa küserse o küskünlüğü gidermek kolay olmaz. Üstelik çiftçinin en iyi para kazandığı dönem bu aylardı. Mart–Nisan sonrası zaten fiyatlar düşer. Şimdi bu fiyatlarla sezonun başında çöküş yaşıyoruz.” dedi.

En büyük ihracat pazarlarından biri olan Ukrayna’nın uyguladığı yüzde 130 ek gümrük vergisinin sektöre ağır darbe vurduğunu belirten Akcan, “Bu vergi sonrası ihracat ciddi şekilde durdu. Üretici, komisyoncu, tüccar, ihracatçı… Zincirin hiçbir halkasında memnun olan yok. Herkes zarar ediyor. Sektörde belirsizlik hâkim ve bu durum sürdürülebilirliği tehdit ediyor” diye konuştu.

Marul üreticisi Hüseyin Şallı ise tarlasındaki marulun bir haftadır alıcı bulamadığını belirterek, “2 TL gibi fiyatlar konuşuluyor. Bu fide parası bile değil. İlaç, gübre, yakıt tamamen cepten gidiyor. Üretici hızla batıyor. Bu krizin acilen çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.