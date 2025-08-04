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GündemAntalya'da hasat ediliyor, Amerikan armudu olarak biliniyor! Bu tropikal meyvenin tanesi 50 liradan satılıyor
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Antalya'da hasat ediliyor, Amerikan armudu olarak biliniyor! Bu tropikal meyvenin tanesi 50 liradan satılıyor

04.08.2025 - 19:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'da hasat ediliyor, Amerikan armudu olarak biliniyor! Bu tropikal meyvenin tanesi 50 liradan satılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide yetiştirilen erkenci Clifton cinsi avokado hasadına başlandı. Üreticinin dalından topladığı avokadolar, tanesi 40 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla toptancı haline gönderiliyor.

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da, avokado sezonu erkenci türlerle birlikte başladı. Bölgedeki üreticiler, bu yıl özellikle Clifton cinsine yönelirken, erkenci olması nedeniyle hem iç piyasada hem de ihracatta avantaj sağlıyor. Erkenci avokado türlerinin piyasaya erken girmesiyle birlikte hem üretici hem de tüketici için seçenekler artarken, Alanya'da bu türlere olan ilgi her geçen yıl büyüyor.

Antalyada hasat ediliyor, Amerikan armudu olarak biliniyor Bu tropikal meyvenin tanesi 50 liradan satılıyor

Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide avokado üreticiliği yapan Mustafa Kırıcı "Hasat şu anda çok iyi. Clifton hasadına başladık. Fiyatlar tane başına 45-55 liraya satıyoruz. Burası yaklaşık 3 dönüm ben burada hobi amaçlı avokadoyu üretiyorum" dedi.

Öte yandan, Clifton cinsinin adaptasyon kabiliyeti, meyve kalitesi ve pazardaki yüksek talebi, üreticileri bu çeşide yönlendirmeye devam ediyor.

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