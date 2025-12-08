Antalya’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.12.2025 - 08:02

Kaynak: İHA

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem il genelinde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

 

