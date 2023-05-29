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Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev alev yandı

Antalya'da, devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev alev yandı. Gökyüzünü siyah duman kapladığı yangında, Antalya-Burdur kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

29.05.2023 - 12:01 | | DHA
Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev alev yandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu, Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Antalya'ya boya ve tiner getiren TIR, rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Boya ve tiner kutuları yola saçılırken, TIR alev aldı. İsmi öğrenilemeyen şoför, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Alevler kısa sürede TIR’ı sararken, gökyüzünü siyah duman kapladı, kara yolu trafiğe kapandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yapılan çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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