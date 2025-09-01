GAZETE VATAN ANA SAYFA
Antalya'da arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti!

01.09.2025 - 07:46Güncellenme Tarihi:
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte Köprüçay Irmağı'na giren genç, arkadaşlarının ve piknikçilerin gözü önünde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Gencin su üzerinde kalma çabaları, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girerek Akkanat'ı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin sutan çıkartıldığı sırada yaşanan koşuşturma ise zabıtanın yaka kamerasıyla görüntülendi.

Zabıta Ahmet Seçim, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce de dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Genci ilk daldığımız noktada bulup çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi.

