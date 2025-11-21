Antalya Serik’te otomobil iki öğrenciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, D400 karayolu Yukarıkocayatak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven (17) ile Nadya B.'ye (18) araçtan inerek yolun karşısına geçtiği esnada Oğuzhan D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 12. sınıf öğrencisi Özseven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sınıf arkadaşı Nadya B. ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Kaza sonrası sürücü Oğuzhan D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.