Antalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak!

25 Mayıs Pazar günü saat 10:30’da Burmahan Mahallesi Kapalı Alanı’nda gerçekleşecek olan "Burmahan Kiraz Festivali", üreticilere destek olmayı, yerel değerleri ön plana çıkarmayı ve bölge halkını kültürel bir etkinlikte bir araya getirmeyi amaçlıyor.



Burmahan Mahallesi, yıllardır kaliteli kiraz üretimiyle bilinmesine rağmen ilk kez bu ürün için özel bir festival düzenleniyor. Manavgat Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Manavgat’ımızın bereketli topraklarında yetişen, lezzetiyle ün salmış Burmahan kirazımız için ilk kez Burmahan Kiraz Festivali’ni düzenliyoruz." ifadeleriyle bu özel etkinlik duyuruldu. Aynı zamanda, baharın coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlar, festival alanına davet ediliyor.







Festival programı, sadece kiraz tadımıyla sınırlı değil. Gün boyunca katılımcılar, Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenecek geleneksel dans gösterileriyle Anadolu kültürünün zenginliğini deneyimleyecek. Ardından, Emrah Topal ve Dadaşlar sahne alarak festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Kiraz tadım etkinliklerinin yanı sıra çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.