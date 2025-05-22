GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAntalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak!
HaberlerGündem Haberleri Antalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak!

Antalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak!

22.05.2025 - 13:16Güncellenme Tarihi:
Antalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak!

Manavgat Belediyesi, lezzetiyle öne çıkan Burmahan kirazı için ilk kez bir "Kiraz Festivali" düzenliyor.

25 Mayıs Pazar günü saat 10:30’da Burmahan Mahallesi Kapalı Alanı’nda gerçekleşecek olan "Burmahan Kiraz Festivali", üreticilere destek olmayı, yerel değerleri ön plana çıkarmayı ve bölge halkını kültürel bir etkinlikte bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Burmahan Mahallesi, yıllardır kaliteli kiraz üretimiyle bilinmesine rağmen ilk kez bu ürün için özel bir festival düzenleniyor. Manavgat Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Manavgat’ımızın bereketli topraklarında yetişen, lezzetiyle ün salmış Burmahan kirazımız için ilk kez Burmahan Kiraz Festivali’ni düzenliyoruz." ifadeleriyle bu özel etkinlik duyuruldu. Aynı zamanda, baharın coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlar, festival alanına davet ediliyor.

Antalya bir festivale daha ev sahipliği yapacak


Festival programı, sadece kiraz tadımıyla sınırlı değil. Gün boyunca katılımcılar, Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenecek geleneksel dans gösterileriyle Anadolu kültürünün zenginliğini deneyimleyecek. Ardından, Emrah Topal ve Dadaşlar sahne alarak festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Kiraz tadım etkinliklerinin yanı sıra çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.

Haberin Devamı

Güncel Haberler

Murat Aci'nin annesi 100 milyon TL aldı mı? Şikayetini geri çeken Şükriye Aci konuştu
#Gündem

Murat Aci'nin annesi 100 milyon TL aldı mı? Şikayetini geri çeken Şükriye Aci konuştu

Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek
#Dünya

Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasağı başlıyor!
#Gündem

Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasağı başlıyor!