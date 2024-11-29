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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

29.11.2024 - 22:26 |
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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