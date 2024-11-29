Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
29.11.2024 - 22:26 |
AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-11-29
Saat:22:13:15 TSİ
Enlem:35.80861 N
Boylam:31.68611 E
Derinlik:34.79 km
Detay:https://t.co/ULpA0u8FEb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi