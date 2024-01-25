Annesini 27 yerinden bıçaklayıp öldürdü mahkemedeki ifadesi kan dondurdu

Olay, geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Yakup Babacan, evde tek başınayken uyuşturucu kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle dışarı çıktığında anne ve babasıyla karşılaştı. Babacan, koşarak yanlarına gittiği çiftten annesi Aynur Babacan’ı kapılarının önünde 27 yerinden bıçakladı. 19'u karnına, 4'ü kolları ve 4'üde bacaklarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Aynur Babacan, komşularının çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Babacan, kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Yakup Babacan tutuklandı.

Savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianameyle Yakup Babacan hakkında ‘Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek’ suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanığın yanı sıra, babası Suphi Babacan (56) ile tarafların avukatları katıldı. Yakup Babacan, savunmasında annesini kullandığı uyuşturucunun etkisi altında öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Babacan, “Fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Olay günü gece vardiyasından çıkmıştım. Annem ve babam mobilya taksitini ödemeye gittiği için evde tek başımaydım. Gün boyu hiç uyumayıp uyuşturucu kullandım. Akşam saatlerinde dışarı çıkınca, mobilya taksitini ödemekten dönen annem ve babamı gördüm. Annemin üzerine yürüyüp bıçağı ona rastgele sapladım. Bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm., pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular" dedi.

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Yakup Babacan, mahkeme heyetinin yönelttiği soru üzerine akıl sağlığının yerinde olup herhangi psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

‘OĞLUMUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ O ANLARI GÖRÜNCE BAYILMIŞIM’

Suphi Babacan ise oğlunun, eşini gözlerinin önünde bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, "O anları görünce şaşardım. Çenem kilitlenip bayıldım. Annesini öldüren oğlumdan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Yakup Babacan'ı, Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına indirip tutukluluğunun devamına hükmetti. (DHA)

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