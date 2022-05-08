Annemin Ağacı OGM fidan sahiplenme kampanyası! Anneler günü Annemin Ağacı kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Anneler Günü için ‘Annemin Ağacı’ kapmanyasına bu yıl da devam ediyor. Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri bu yıl da fidan sahiplenmeye çağırıyor. Peki, Anneler günü Annemin Ağacı kampanyasına nasıl katılım sağlanır? İşte detaylar…

OGM FİDAN SAHİPLENME KAMPANYASINA KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Kampanyaya katılmak için Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden fidan sahiplenebiliyor. “Annemin Ağacı” kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.

Annemin Ağacı OGM fidan sahiplenme kampanyası için tıklayın