Anneler Günü mesajı! Eşe, ablaya, öğretmene, arkadaşa, kaynanaya, anneye, teyzeye kısa uzun duygusal 2022 resimli Anneler Günü mesajları ve sözleri

Anneler Günü mesajı ve sözleri için yapılan aramalar başladı. Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanan Anneler Günü heyecanı artarken annesine, arkadaşına, kaynanasına, teyzesine, ablasına, öğretmenine, hamile yakınına, yeni anneye gönderilecek Anneler Günü mesajları derledik. İşte En duygusal resimli anneler günü mesajı ve sözleri…

ANNELER GÜNÜ MESAJI (EN DUYGUSAL RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ)

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Allah seni başımızdan, yanımızdan, solumuzdan eksik etmesin annem... Anneler Günü'n kutlu olsun.

Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Eline doğdum, kucağında uyudum. Kokunla büyüdüm, gülüşünle uçtum... İyi ki benim annemsin. Anneler Günü'n kutlu olsun ANNEM...

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Yüzü melek gibidir, kalbi çiçek gibidir, gülüşü güneş gibidir... Anneler Gününüz Kutlu Olsun.

KAYNANAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Biricik kaynanacağım... Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

En değerli varlığını, benim prensim olarak yetiştirip bana teslim eden anneciğim, Anneler günün kutlu olsun…

Oğlun ve ben seni çok seviyoruz. Anneler gününde yanında olmayı dört gözle bekliyorum. Anneler günün kutlu olsun…

Kollarından aldığım koklaya koklaya büyüttüğü yavrusunu bana bırakan annem. Anneler günün kutlu olsun…

Kayınvalidelerin en tatlısı en güzeli… Anneler günün kutlu olsun…

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim; Anneler Günün kutlu olsun…

Anneler günün kutlu olsun canım teyzem. Allah hep gönlüne göre versin.

Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

Senin tarafından bu kadar sevilmek çok güzel teyzeciğim iyi ki varsın, iyi ki hep yanımdasın Anneler günün kutlu olsun canım teyzeciğim.

Sana bakınca hep annemi hatırlıyorum canım teyzem. Bana Annelik ettin annemden sonra. Anneler gününü kutlar ellerinden öperim.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Senin gibi bir ablam olduğu için duymuş olduğum mutluluk ve gururu sözler ile nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Beni yürekten sevdiğini her zaman bana hissettirdiğin ve dünyada yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum ablacım. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Kardeşler arasında sevgi bağı manevi olarak kopması mümkün olmayan bağlar ile bağlanmıştır. Sen benim kanımdan, benim canımdan birisin ablacım seni seviyorum. İyi ki varsın, Anneler Günün Kutlu Olsun…

Koruyucu ve kollayıcı meleğim benim. Anneler günün kutlu olsun.

Ablam sana ne söylesem az olur yaptığın fedakarlıklar asla ödenmez. Anneler günün kutlu olsun.

Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler günün kutlu olsun.

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler günün kutlu olsun! Çocuklarımıza örnek olduğun için teşekkür ederim!

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Sen benim güzel eşim, çocuklarımın annesisin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum canım eşim, anneler günün kutlu olsun!

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan eşim bugün senin günün Anneler günün kutlu olsun.

ÖĞRETMENE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Bana hayatı, her şeyi öğreten biricik öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Canım Öğretmenim Anneler Günün Kutlu Olsun.

Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Anneler Gününüz kutlu olsun!

ARKADAŞA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler günün kutlu olsun sevgili arkadaşım. En güzellerin en iyilerine layıksın sen. Mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.

Değerli dostum, anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Dileklerin, isteklerin gerçekleşsin ve yaşamın çok güzel olsun.

Anneler Günün kutlu ve mutlu olsun. Çocuklarınla birlikte güzel, musmutlu günler geçirmeni dilerim.

Canım arkadaşım yüreklerin bir olduğu, duyguların en üst seviyede aktarıldığı bu harika günde harika bir anneye sevgilerimle.