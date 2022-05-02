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GündemAnneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?
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Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

Anneler Günü hediyesi OGM’den! Her anne için bir ağaç kampanyası bu yıl da devam edecek. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçen yıl Anneler Günü’nde başlattığı ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını yeniden başlatıyor. Peki, Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır? İşte annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler için kapmanyanın detayları…

02.05.2022 - 19:15 |
Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

Anneler Günü hediyesi düşünenlere Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) ağaç sahiplenme kampanyası! OGM’nin geçen yıl başlattığı her anne için bir ağaç kampanyası “Annemin Ağacı Kampanyası” bu yıl da devam ediyor. Annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler isme özel ağaç sertifikalarını alabilecek. Peki, Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır? İşte annelere özel bağış kampanyası!

OGM FİDAN SAHİPLENME KAMPANYASINA KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçen yıl Anneler Günü’nde başlattığı ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidanın bağışlandığı kapmaya, annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri bu yıl da www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden fidan sahiplenmeye çağırıyor. 

Anneler Günü hediyesi Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır OGM fidan sahiplenme kampanyasına katılım nasıl sağlanır

ANNEMİN AĞACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?  

Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kapmaya bu yıl da devam ediyor.

OGM, “Annemin Ağacı” kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.  

KAMPANYAYA KATILIM İÇİN TIKLAYIN 

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