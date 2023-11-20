Anne-kız asansörde ölü olarak bulunmuştu! Vahşette yeni detaylar kan dondurdu

Olay, Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dün saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne -kızın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Devrim Güler ile kızının cenazeleri, bugün öğle vakti Kocaçeşme Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KOMŞU, GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları A.Y.'yi (57) gözaltına aldı. Çiftçi A.Y., Ankara'daki işlemlerin ardından Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. A.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsilerinde iple boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.(DHA)

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