Ankara’nın kalbinde sahur buluşması! Türkiye’nin ilk sosyal konut projesi etkinliğe ev sahibi oldu

ESKİ BAŞBAKAN’IN ADI

1940’lı yıllarda dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun temelini attığı ve adıyla anılan Saraçoğlu Mahallesi, bu seneki sahur etkinliğinin adresi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde restore edilen ve Türkiye’nin ilk sosyal konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi, yenilenen yüzüyle Başkentlileri ağırladı. Ankara’da yaşamalarına rağmen Saraçoğlu’na ilk kez gören vatandaşlar, yaşanan değişimi memnuniyetle karşıladı.

KALIN’DAN SÜRPRİZ

Mustafa Varank’ın daveti üzerine yapılan sahur buluşmasının sürpriz bir ziyaretçisi de vardı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Saraçoğlu Mahallesini ziyaret ederek Ankaralılarla bir araya geldi.

GECECİ BEBEK ZEYNEP!

Buluşmanın en küçük misafirlerden biri de 8 aylık Zeynep bebek oldu. MİT Başkanı Kalın ve Varank, Zeynep bebeğe özel ilgi gösterdi. Bebeğin babası Muhammet Ali Kumdemir, “Biz evimize geçerken sayın bakanımızın davetini gördük, icabet etmek istedik.” derken anne Tansu Kumdemir, “Bebeğim biraz gececi. O da bu atmosferden yararlansın istedik. Ramazanları değerlendirmek adına güzel bir etkinlik olmuş.” ifadelerini kullandı.

GECE DÖNERİ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Termometrelerin sıfırın altındaki rakamları gösterdiği buluşmada Varank, yanan ateşte çay eşliğinde ısınan vatandaşlara; gece döneri, köfte ve helva ikramında bulundu. Mahallenin etkinlik alanına kurulan döner ve köfte tezgahında anlık olarak hazırlanan ürünler sahur vaktine kadar binlerce kişiye dağıtıldı.

BİRLİK BERABERLİK BULUŞMASI

Her Ramazan’da biri Bursa’da diğeri Ankara’da olmak üzere sosyal medya üzerinden Ankaralıları sahura davet ettiklerini belirten Varank, “Ramazan, birlik beraberlik demek. İnsanların bir araya gelmesi, asgari müştereklerde buluşarak ortak noktalarda beraberce hareket edebilmek demek. İşte biz de Ramazan’ın iklimine uygun bir şekilde sahur buluşmamızı gerçekleştirdik.” dedi.

ESNAFA TEŞEKKÜR

Bu tür buluşmalara devam edeceklerini kaydeden Varank, “Yeter ki birlik olsun beraberlik olsun, vatandaşlarımızın bir araya gelmesini vesile olacak işler olsun. Bunu başardığımızda Türkiye çok farklı bir noktaya gelecektir.” diye konuştu. Varank, daha önce de Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sahur yaptıklarını anımsatarak bu sene, tanıtımına katkı olması için Emlak Konut’un yeniden projelendirdiği Saraçoğlu Mahallesi’ni tercih ettiklerini söyledi.

Varank, organizasyona mekanlarını açarak destek veren esnafa da teşekkür etti.