 Ankaralı kadınlar kahkaha yogasıyla stres atıyorlar

Hintli doktor Madan Kataria tarafından 1995 yılında geliştirilen kahkaha yogası, kahkaha hareketlerini derin nefes egzersizleriyle birleştirerek bedeni ve zihni dengelemeyi amaçlıyor. Atılan yapay kahkahaların beyin tarafından gerçek olarak algılandığı yöntemi uygulayan katılımcılar, stres seviyelerinin düştüğünü, bağışıklık sistemlerinin güçlendiğini ve genel yaşam kalitelerinin arttığını ifade ediyor.

Son yıllarda Türkiye'de de ilgi gören kahkaha yogası, bireysel ya da grup seanslarıyla uygulanıyor. Katılımcılar, nefes ve ritim teknikleri eşliğinde kahkaha atarak hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlıyor.

"BEYİN 'MIŞ' İLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMİYOR"

Ankara'da kahkaha yogası eğitimi veren Şengül Esen Demir, kahkaha yogasının bilimsel temellere dayandığını belirterek, "İçinde nefes çalışmaları, ritimler var. Bedeni hareketlendirirken, çocuksu oyunlarla, 'mış gibi' atılan kahkahalarla vücut kimyamızı değiştiriyoruz. Çünkü beyin, 'mış' ile gerçeği ayırt edemiyor. Dolayısıyla mutluluk hormonlarının kapakları açılıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor, kan akışımız hızlanıyor ve yaşam kalitemiz artıyor." dedi.

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Beynin kahkaha sırasında oksijen seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Demir, "Nefes verdiğimiz için daha fazla oksijen alıyoruz. Oksijenin beyne olan faydası neyse, kahkahanın da aynı şekilde etkisi var. Bu yüzden hep altını çiziyorum. Kahkaha yogası, eğlenceden ibaret değil, ciddi bir teknik." ifadelerini kullandı.

"KAHKAHA SANKİ VÜCUDU TAMAMEN SERBEST BIRAKAN BİR TEKNİK GİBİ"

Etkinliğe katılan Sema Melike Koç ise seansın ardından hafiflediğini belirterek, "Şu anda her şeyden sıyrılmış ve gerçekten hafiflemiş hissediyorum. Bütün seanslardan sonra da bu hafifliği hep birlikte hissediyoruz, çok kıymetli. Çok ciddi bir teknik ve aynı zamanda hocamın da sıklıkla bahsettiği gibi matematiği olan, adım adım izlenmesi gereken bir süreç. Herkesin katılması gereken bir kahkaha yogası seansı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Kahkaha atmanın üzerindeki baskıyı kaldırdığını ifade eden katılımcı Tuba Sakarya ise "Kahkaha atmak muhteşem hissettiriyor. Zaten eğitime giriş amacım da buydu. Senelerdir o kadar baskılanmışız ki, kahkaha sanki vücudu tamamen serbest bırakan bir teknik gibi. Tamamen kendin olmanı, anda kalmanı ve başkalarıyla paylaşarak mutlu olmanı sağlıyor." dedi.