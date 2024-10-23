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Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" açıklamasında bulundu.

23.10.2024 - 20:55 |
Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. 

ŞEHİT SAYISI 5 OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22, 7 yaralımız burada yatıyor. 1 yaralımız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri 6 hastanede devam ediyor. Her birine geçmiş olsun diyorum. TUSAŞ’ın önünde açıklama yapmıştım. 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmiştik. Kimlik tespit süreci devam ediyor. Hangi terör örgütünün yaptığını öğreneceğiz. Başından beri eylemin oluş stili ve izlediğimiz görüntüler büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili öngörümüz bu. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

TERÖR SALDIRISINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

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CANLI BOMBA İDDİASI

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisinin sevk edildiği öğrenilirken, canlı bomba saldırısının olduğu iddia edildi.

Ankarada TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

ÖNCE PATLAMA SONRA SİLAH SESLERİ

Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama oldu. Silah seslerinin duyulduğu ve çatışma olduğu belirtildi.

Ankarada TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a geçtikten sonra sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

Ankarada TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

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