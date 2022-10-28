Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı' coşkusu! Binlerce kişi akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programının tanıtımını gerçekleştirdiği Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplantıya 81 ilden AK Parti teşkilatlarından katılım sağlandı. Salon ve salonun önü hınca hınç doldu. Salonun içi tamamen dolarken, çevresinde de büyük bir kalabalık toplandı.

Salonda, 'Dik dur eğilme' pankartları yer aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları atıldı. Toplantıya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar ve partililer katıldı. İYİ Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Yeniden Refah Partisi'nden Genel Sekreter Suat Pamukçu'nun yanında Hür Dava Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'den temsilci düzeyinde katılım oldu.

Salona gelişinde dışarıda toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden hitap eden Erdoğan, daha sonra içeriye girerek konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programının tanıtımını gerçekleştirdiği Ankara Spor Salonu'na gelişinde dışarıda toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sonra Türkiye yüzyılında ne var bunları size açıklayacağım. Karşımda Kızılelma'yı görüyorum, Gökbey'i görüyorum. Laf değil icraat icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlara da sorun siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta neler yaptık? Zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık? Biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik? Biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık? Biliyorsunuz. Kardeşlerim işte biraz sonra bundan sonra da neler yapacağız onları kapalı spor salonundan açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok.Hep beraber her zamanki çerçevemizi çizeceğiz. Karşımdaki on binler hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse bizi bölemeyecek, kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi.