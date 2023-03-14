Ankara'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, sosyal medya mecralarında yürütülen sanal devriyede, 2 şüpheli PKK/KCK, 1 şüpheli de DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle takibe alındı. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından başsavcılık koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.



Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.