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Ankara'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Ankara'da sosyal medyada PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2023 - 10:52 | | Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)
Ankara'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, sosyal medya mecralarında yürütülen sanal devriyede, 2 şüpheli PKK/KCK, 1 şüpheli de DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle takibe alındı. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından başsavcılık koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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